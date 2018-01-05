Двое пенсионеров погибли в Курске от отравления бытовым газом

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пожилая семейная пара погибла в Курске от отравления бытовым газом. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном УМВД.

"Тела двух пенсионеров обнаружены в частном доме на улице Восточная в Курске. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление бытовым газом", - сообщила представитель пресс-службы.

Тела были найдены вечером в четверг. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление газом из-за произошедшей утечки. Следователи и эксперты выясняют причины утечки газа - неосторожность погибших при обращении с газовыми приборами или неисправность оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в УМВД.