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Роструд начал проверку после пожара и гибели работников в Новосибирске

Происшествия
5 января, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

По данным ведомства, среди погибших граждане Китая, Киргизии и России

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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Роструд начал проверку в связи с пожаром в Новосибирске, где погибли 10 человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"В связи с крупным пожаром в Новосибирской области, в котором погибли 10 работников ООО "Обувь-НСК", Роструд приступил к расследованию несчастного случая на производстве и проверке работодателя", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, среди погибших граждане Китая, Киргизии и России.

На место происшествия вылетели представители Роструда. Для выяснения обстоятельств случившегося организовано взаимодействие с МИД России, МЧС и следственными органами, добавили в ведомстве.

Сообщение о пожаре в поселке Чернореченском Искитимского района поступило в Главное управление МЧС России по Новосибирской области 4 января около 9 часов утра от очевидца. Пожарные оперативно прибыли на место. Около 12 часов по местному времени распространение огня было остановлено, удалось не допустить переход пожара на частные дома и производственные строения.

В результате пожара погибли 10 работников, которые попытались потушить пожар своими силами. Пострадали двое граждан Китая.

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