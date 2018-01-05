В Подмосковье в ДТП погибли три человека

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Три автомашины столкнулись в Рузском районе Московской области, три человека погибли и один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

"21:25 мск на пятом километре автодороги Руза - Тетерино столкнулись три автомашины - Honda, Mercedes и ВАЗ", - сообщили в ведомстве. В результате три человека погибли на месте, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося и степень виновности каждого участника ДТП.