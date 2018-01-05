В Санкт-Петербурге в ДТП с семью автомобилями пострадали дети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Столкновение семи автомобилей вызвало в пятницу вечером пробку на петербургской кольцевой автодороге. Среди пострадавших в ДТП есть дети, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 5 января в 20:50 на внутреннем кольце КАД в 300 м до съезда на Пулковское шоссе произошло столкновение семи транспортных средств. Имеются пострадавшие, в том числе несовершеннолетние дети", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ГИБДД отметили, что "состояние пострадавших не критическое". Количество травмированных уточняется.

В результате происшествия было ограничено движение, образовался затор от места ДТП до съезда на Московское шоссе. По сообщениям очевидцев в соцсетях, пробка растянулась примерно на 2 км.

Управление ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.