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Еще одна пострадавшая при взрыве в супермаркете в Петербурге выписана из больницы

Происшествия
6 января, 14:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, января. /ТАСС

Еще пять пострадавших остаются в больницах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Врачи выписали еще одну пострадавшую при взрыве в супермаркете в Петербурге, пять человек остаются в стационарах, сообщила в субботу в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина.

"Из Елизаветинской больницы в удовлетворительном состоянии выписана пострадавшая при взрыве в магазине "Перекресток". По состоянию на 14.00 (мск) 6 января в стационарах остаются пять пострадавших", - говорится в сообщении.

Накануне из Мариинской больницы были выписаны двое пострадавших.

Взрыв в камере хранения магазина "Перекресток" прогремел вечером 27 декабря, пострадали 18 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", позже его переквалифицировали на статью о теракте.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал распоряжение о выплатах пострадавшим при взрыве. Пострадавшие с травмами средней степени тяжести получат по 500 тыс. рублей, пострадавшим с травмами умеренной и легкой степени тяжести выплатят по 250 тыс. рублей.

Все выплаты будут произведены из резервного фонда городского бюджета.

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