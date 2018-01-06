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Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП под Архангельском

Происшествия
6 января, 19:43 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 6, января. /ТАСС

Эта авария стала второй в области за день

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 января. /ТАСС/. Три человека, включая четырехлетнего ребенка, погибли и еще трое госпитализированы в результате второго за день ДТП со смертельным исходом в Архангельской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного УМВД, сообщившая, что на трассе М-8 столкнулись автомобили Ford и Volvo.

"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Ford, в том числе четырехлетний ребенок, погибли на месте. Водитель и двое пассажиров Volvo госпитализированы в Холмогорскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Авария произошла в субботу около 13:30 на 1115-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". По предварительным данным, водитель автомобиля Ford при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Volvo. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Эта авария стала второй, происшедшей в области за день. Ранее сообщалось, что на автодороге Архангельск - Каргополь - Вытегра в Плесецком районе в результате столкновения легковых автомобилей Mitsubishi и ВАЗ 21043 погибли пять человек, еще двое, включая школьницу, 2002 года рождения, попали в больницу.

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