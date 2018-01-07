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В Индии при падении автобуса в ущелье погибли семь человек

Происшествия
7 января, 10:07 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 7, января. /ТАСС

По данным полиции, в инциденте виноват заснувший за рулем водитель

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли, 26 получили тяжелые травмы в результате падения автобуса в ущелье на севере Индии. Об этом в воскресенье сообщила полиция штата Джамму и Кашмир.

По данным правоохранительных органов, авария произошла на сложном участке горной трассы в 3 км города Рамнагар, куда для посещения одного из местных храмов следовало переполненное паломниками транспортное средство.

Как показало расследование, водитель заснул за рулем и потерял контроль над транспортным средством, после чего микроавтобус сорвался в обрыв высотой свыше 120 метров. Четверо пассажиров погибли на месте, двое скончались по дороге в больницу, один - уже у врачей.

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