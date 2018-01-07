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Число жертв при сходе лавины на автотрассу в Индии достигло 17

Происшествия
7 января, 10:57 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 7, января. /ТАСС

Среди погибших есть годовалый ребенок

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли при сходе огромной лавины на автодорогу Купвара-Тандхар на севере Индии. Об этом сообщила в воскресенье полиция штата Джамму и Кашмир.

По данным правоохранительных органов, под большой объем снежной массы и камней, обрушившихся с высоты свыше 500 метров на трассу в пятницу вечером, попало около 30 человек. В ходе продолжающихся вторые сутки спасательных работ были обнаружены тела 17 погибших, в том числе годовалого ребенка.

Спасателям и альпинистам, которые ведут поиски в плохих погодных условиях в горной местности на лесистом склоне, за это время удалось найти четверых пострадавших, причем один из них провел в снежном плену более 12 часов. По рассказам очевидцев, под лавиной могут оставаться еще не менее 10 человек.

Министр по борьбе со стихийными бедствиями штата Джавайд Мустафа Мир объявил о выплате компенсаций в размере 400 тыс. рупий ($6 тыс.) семьям погибших.

Бедствие вызвало протесты со стороны местных жителей против "бесчувственного отношения" правительства Индии. Они обвиняют власти в бездействии, неспособности и нежелании решить проблему этого региона - построить 10-километровый туннель, который позволил бы избежать ежегодных человеческих жертв на сложном участке пути, где зимой постоянно сходят лавины. Другой дороги в этом районе нет, трасса длиной 70 км является единственной наземной линией, соединяющей город Карна с Купварой, и она остается лавиноопасной на протяжении трех зимних месяцев из-за сильных снегопадов и рельефа местности. По данным правоохранительных органов, за последние 10 лет здесь погибли не менее 300 человек.

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