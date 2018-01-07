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Турист из Астрахани сорвался со скал в Приэльбрусье

Происшествия
7 января, 13:54 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 7, января. /ТАСС

На поиск туриста направлен отряд спасателей

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НАЛЬЧИК, 7 января. /ТАСС/. Турист из Астрахани сорвался со скал в Приэльбрусье, ведутся его поиски, сообщили в воскресенье в Управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 12:54 мск 07.01.2018 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров сорвался турист из Астрахани", - говорится в сообщении ведомства.

На поиск туриста направлены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Подробности происшествия устанавливаются.

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