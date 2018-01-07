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Пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма скончался в больнице

Происшествия
7 января, 17:12 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 7, января. /ТАСС

На данный момент информации о причинах инцидента нет

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СТОКГОЛЬМ, 7 января. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший от взрыва рядом со станцией метро "Ворбю горд" в пригороде шведской столицы, скончался в больнице. Об этом сообщила полиция.

60-летний мужчина поднял лежащий на земле пакет, который сдетонировал у него в руках. Пострадала также его 45-летняя спутница.

Полиция оцепила место происшествия. В районе работают взрывотехники. Стражи порядка пока не сообщают, что стало причиной взрыва. По их словам, пострадавшие - случайные жертвы.

"Пока ничто не говорит о том, что это было направлено против них", - отмечает представитель стокгольмской полиции Свен-Эрик Ульссон в интервью телеканалу SVT.

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