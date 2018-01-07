На западе Москвы пожарные спасли 10 человек при тушении пожара в квартире жилого дома

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Квартира в жилом многоэтажном доме сгорела на западе Москвы. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в ходе тушения были спасены 10 человек, пострадавших нет.

"Пожар произошел в жилой многоэтажке по адресу: ул. Академика Павлова, дом 42, корпус 1, - сказал собеседник агентства. - В ходе тушения пожара было спасено 10 человек, в том числе хозяин горящей квартиры - инвалид. Он был передан бригаде скорой помощи для осмотра".

По данным источника, горела двухкомнатная квартира на 11-м этаже. В целях безопасности с вышележащих этажей и из соседних квартир были эвакуированы люди.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС информацию о пожаре подтвердили. "В 23:06 мск пожар был ликвидирован на площади 5 кв. метров", - сообщили в ведомстве.

По данным источника в экстренных службах, квартира сильно захламлена. Пожарные занимаются проливкой и разборкой горевших личных вещей и мебели.