Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области

ТАСС, 8 января. Пять человек погибли, в том числе один ребенок, в результате столкновения легковой машины и грузовика на 176-м километре трассы "Алтай - Кузбасс" в Гурьевском районе Кемеровской области, сообщили ТАСС в понедельник в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"В результате столкновения погибли пять человек: три женщины и один мужчина, а также позже было обнаружено тело ребенка", - сказал собеседник агентства.

По информации регионального управления МЧС, столкновение машин произошло в 20:50 мск.

В диспетчерской службе также отметили, что, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля Kia Ceed пошел на обгон попутного транспортного средства, не убедившись в безопасности маневра. "Он выехал на встречную полосу, где в этот момент находился грузовик Volvo. Произошло лобовое столкновение", - отметили в службе.

Окончательную причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.