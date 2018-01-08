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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области

Происшествия
8 января, 22:44 дата обновления: 8 января, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Среди погибших есть ребенок

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ТАСС, 8 января. Пять человек погибли, в том числе один ребенок, в результате столкновения легковой машины и грузовика на 176-м километре трассы "Алтай - Кузбасс" в Гурьевском районе Кемеровской области, сообщили ТАСС в понедельник в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"В результате столкновения погибли пять человек: три женщины и один мужчина, а также позже было обнаружено тело ребенка", - сказал собеседник агентства.

По информации регионального управления МЧС, столкновение машин произошло в 20:50 мск.

В диспетчерской службе также отметили, что, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля Kia Ceed пошел на обгон попутного транспортного средства, не убедившись в безопасности маневра. "Он выехал на встречную полосу, где в этот момент находился грузовик Volvo. Произошло лобовое столкновение", - отметили в службе.

Окончательную причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

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