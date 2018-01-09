В Калифорнии пять человек погибли из-за вызванных ливнями оползней

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Пять человек погибли в южной части американского штата Калифорния из-за вызванных проливными дождями оползней. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Оно приводит данные управления пожарной охраны округа Санта-Барбара, согласно которым в городе Монтесито и вблизи него были обнаружены тела пяти человек. Из-за оползней были разрушены несколько домов, некоторые жители числятся пропавшими без вести. Имели место случаи разрыва линий электропередачи поваленными деревьями. Многие автострады в результате непогоды были закрыты.

В нескольких районах Южной Калифорнии уже прошла эвакуация.

С понедельника в данном районе продолжались ливни. Монтесито расположен в гористом прибрежном районе. В городке находятся дома многих известных актеров и ведущих. В их числе Опра Уинфри, Дрю Бэрримор, Джефф Бриджес, Малкольм Макдауэлл и Патрик Стюарт.