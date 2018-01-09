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Пять человек пострадали в Чечне в результате взрыва газа в теплице

Происшествия
9 января, 23:24 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 9, января. /ТАСС

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

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ГРОЗНЫЙ, 9 января. /ТАСС/. Пять человек пострадали при взрыве газовоздушной смеси в частной теплице в Шалинском районе Чечни, сообщили ТАСС во вторник в республиканском центре медицины катастроф.

"Пять человек пострадали в результате взрыва в населенном пункте Геременчук. Все они доставлены в клиническую больницу №4 Грозного. Состояние троих оценивается как тяжелое, двоих [- как] средней тяжести", - уточнил собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по Чечне, информация о взрыве бытового газа в теплице на территории частного домовладения в селе Герменчук поступила на пульт диспетчера ЕДДС Шалинского района в 20:35 вторника.

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