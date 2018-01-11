Суд направил на экспертизу курсанта военной академии Петербурга, обвиняемого в терроризме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге постановил провести повторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу курсанта Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, которого обвиняют в содействии террористической деятельности и подготовке к теракту. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

По версии следствия, Осипов готовил вооруженный захват казармы, у него был обнаружен листок со схемой захвата здания для размещения воинской части и оружейной комнаты. Уголовное дело против Осипова возбудили спустя неделю после теракта в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. Изначально курсанта обвинили в содействии террористической деятельности, но позже к этому добавилось обвинение в приготовлении к террористическому акту. Свою вину Осипов не признает.

"Суд огласил постановление о повторном направлении Осипова на судебную психолого-психиатрическую экспертизу в институт им. Сербского", - сказали в суде. По словам адвоката Осипова Виталия Черкасова, вопрос о проведении повторной экспертизы судья Евгений Зубов поднял самостоятельно. Вероятно, сказал адвокат, этот вывод судья сделал на основании прошедших заседаний.

Ранее защитник Осипова говорил, что экспертиза, проведенная в рамках следствия и признавшая его вменяемым, не приняла во внимание особенности личности 19-летнего фигуранта уголовного дела. На курсанта, отмечал Черкасов, большое влияние оказал взрыв в петербургского метро и он в беседах с сослуживцами позволял себе шутить по поводу теракта, но никакой опасности для окружающих, по словам защитника, Осипов не представляет.