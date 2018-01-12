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Школьница 12 лет из Барнаула впала в кому из-за алкогольного отравления

Происшествия
12 января, 20:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

По факту происшествия региональное управление СК начало проверку

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Алтайские следователи выясняют, при каких обстоятельствах 12-летняя девочка из Барнаула получила острое отравление алкоголем, находясь в компании своих несовершеннолетних друзей, сообщается в пятницу на сайте Следственного управления СК России по Алтайскому краю.

"В декабре 2017 года в одну из больниц города Барнаула поступила 12-летняя девочка с признаками острого отравления алкоголем вследствие его чрезмерного употребления. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства, при которых малолетняя девочка, находясь, по предварительным данным, в компании своих несовершеннолетних друзей, употребила алкоголь в большом количестве", - сообщается в пресс-релизе СК.

Местные СМИ сообщили, что девочка впала в кому после того, как выпила большое количество алкоголя. Ее госпитализировали, взяли анализ крови, который показал в ее крови 7 промилле. Считается, что смертельной дозой для взрослого человека может стать содержание в крови более 5 промилле, для подростка - от 4. Однако смертельный порог может меняться в зависимости от веса, возраста человека, а также от имеющихся заболеваний.

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