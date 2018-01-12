Режим ЧС введен в Октябрьском округе Омска после взрыва газа в жилом доме

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Октябрьском округе города Омска после взрыва газа в жилом доме, в результате которого пострадали семь человек, включая четверых детей, сообщили в администрации города.

"Для ликвидации последствий хлопка газа в одном из многоквартирных домов по улице 5-й Кордной в Октябрьском округе Омска объявлен режим чрезвычайной ситуации", - сообщили в администрации. Жители пострадавшего от взрыва подъезда - около 40 человек, которые размещены в гостинице "Иртыш", - будут обеспечены горячим питанием до завершения всех аварийных работ.

В администрации напомнили, что по указанию мэра города Оксаны Фадиной создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. Его возглавил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в многоэтажном доме в Омске в пятницу около 17:20 мск (20:20 по местному времени). В результате инцидента пострадали семь человек и еще порядка 170 жителей дома были эвакуированы, однако после ликвидации пожара большинство из них смогли вернуться в свои квартиры. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело, прокуратура региона организовала проверку.

Региональное управление МЧС в связи с инцидентом также было приведено в режим работы "Чрезвычайная ситуация".