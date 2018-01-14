СМИ: власти Ирана сообщили о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера

ТАСС, 14 января. Власти Ирана заявили, что все члены экипажа иранского танкера SANCHI, столкнувшегося неделю назад в Восточно-Китайском море с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL, погибли. Об этом сообщил телеканал PressTV в Twitter со ссылкой на представителя морских сил страны.

BREAKING#Iranian marine official confirms all crew members of ill-fated #IranianOilTanker dead. pic.twitter.com/ALm9byqfht — Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) 14 January 2018

Танкер перевозил 140 тыс. тонн газового конденсата. 6 января в 160 милях (290 км) к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море он столкнулся с гонконгским сухогрузом. Танкер загорелся, 32 члена его команды - граждане Ирана и Бангладеш - пропали без вести. 8 января спасатели обнаружили тело одного из моряков. В субботу, как сообщило Центральное телевидение Китая, спасатели нашли тела еще двух моряков с иранского судна.