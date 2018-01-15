СМИ: тела девяти человек обнаружили в брошенном микроавтобусе в Мексике

МЕХИКО, 15 января. /ТАСС/. Неизвестные убили девять человек и оставили их тела в микроавтобусе, брошенном на одной из улиц города Халапа в мексиканском штате Веракрус. Об этом сообщил в субботу телеканал Televisa.

Помимо трупов в машине были найдены послания с угрозами в адрес руководителей министерства общественной безопасности региона. Сведений о том, кто мог устроить расправу, обнародовано не было. Власти приступили к установлению личностей погибших.

Веракрус, расположенный на юго-востоке Мексики, в последние годы превратился в один из самых опасных регионов страны. По данным Национальной системы общественной безопасности, с декабря 2016 года по октябрь 2017 года в штате было зарегистрировано более 1,5 тыс. умышленных убийств. Значительная часть преступлений такого рода связана с деятельностью орудующих в регионе банд наркоторговцев.