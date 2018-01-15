Школы в регионах планируют пересмотреть правила безопасности после ЧП в Перми

ПЕРМЬ, 15 января. /ТАСС/. Школы в ряде российских регионах планируют пересмотреть правила безопасности после инцидента с 15 пострадавшими в школе №127 Перми. В частности, усилить пропускной режим на ведомственных объектах и провести уроки бдительности и безопасности для школьников региона рекомендовал департамент образования и науки Тюменской области всем классным руководителям региона.

"Работников образовательных учреждений проинструктируют, как действовать в чрезвычайных и нестандартных ситуациях. В оперативном порядке будет проведена ревизия всех служб, обеспечивающих пропускной режим в учебных заведениях. Эксперты проверят исправность освещения и ограждений, примут дополнительные меры по запрету нахождения на территории школ посторонних лиц и въезда незнакомого автотранспорта", - пояснили в понедельник в пресс-службе департамента образования Тюменской области.

Также планируют проверить школы Омской области на соблюдение мер безопасности для недопущения повторения пермской истории, сообщили в понедельник в минобразования региона. Глава Перми Дмитрий Самойлов также поручил усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях города после инцидента.

Ранее в средней школе № 127 в Мотовилихинском районе Перми между двумя несовершеннолетними произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате ЧП пострадали 15 человек. Лица, совершившие нападение, задержаны.

Не учебная тревога

Ученики школы № 127 поняли сразу - пожарная тревога сработала утром в понедельник не для тренировки. В ходе эвакуации они увидели кровь в коридорах, рассказали ТАСС девятиклассники.

"Сначала мы подумали, что какая-то шутка. Потом спустились вниз, увидели, что в коридорах двери все были измазаны кровью. Сначала не понимали, что происходило, люди о помощи кричали. Потом мы вышли и поняли, что все серьезно", - рассказали ТАСС ученики.

По словам ребят, когда их эвакуировали, школьники увидели дым из окна одного из классов, который был, возможно, от дымовой шашки.

Учащимся после инцидента потребовалась экстренная психологическая помощь. "Учителя шокированы и испуганны. Детям оказана экстренная психологическая помощь мной и сотрудникам городской психологической службы", - сказала ТАСС педагог-психолог школы № 127 Ксения Кондаурова.

Охрана школы

Средняя школа № 127 с углубленным изучением языков и культурного направления открыта в 1965 году. В школе работают 68 учителей, всего 47 классов, в которых обучается 1216 учащихся. Занятия в школе проводятся в две смены. Как и у многих школ здесь организована охрана, которой занимается охранное агентство "Аякс".

Как рассказал ТАСС генеральный директор частного охранного предприятия "Цербер" Андрей Козеев, охранное агентство "Аякс" "охраняет очень много школ, у них сложились очень хорошие отношения с образованием".

В самом "Аякс" отказались комментировать ситуацию до завершения расследования уголовного дела. "Ведутся следственные действия, все комментарии после их окончания", - сообщили ТАСС в охранном предприятии.

Охранять школу - дорого

Директор соседней школы № 133 после инцидента приняла часть детей в свое учреждение, пока их не забрали родители. Как стало известно о ЧП, в этой школе усилили охрану, рассказала ТАСС директор средней школы № 133 Эльвира Адамова.

"После ЧП мы позвонили в охранное агентство и попросили усилить наряд. <…> Во-первых, эта оплата - дорогое удовольствие, во-вторых, нет целесообразности, чтобы целый день стоял [усиленный наряд]", - рассказала она.

В то же время Адамова отметила, что обеспечение школьной охраны - услуги достаточно дорогие для школьного бюджета.

"Точно не скажу, но у нас получается примерно 140-180 тысяч [рублей] в год [на охрану школы] - это один охранник без усиления, а если мы еще усиление берем - на праздничные дни, на первое сентября, то еще дополнительно оплачиваем", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, каждая школа заключает договор с охранным агентством на обеспечение охранного пропускного режима в школу, у каждой школы свой договор. Установлены турникеты, стоит охранник, пропуск осуществляется по пропускам через турникет. Это же подтверждают и родители учеников 127-й школы.

"Через турникеты организован проход, то есть у каждого ученика есть карточка, он карточку прикладывает и проходит через турникет, чужие люди туда не могут пройти", - рассказал ТАСС отец первоклассницы и девятиклассника школы 127 Андрей Титов.

По словам директора школы № 133, охрана здания обеспечивается за счет внебюджетных средств учреждения. "Мы сами видеонаблюдение устанавливали, и эти турникеты устанавливаем, но это же очень большие деньги, это дорого, мы сами получаемся заложниками ситуации. <…> Сейчас уже со школьных фондов [деньги выделяем], потому что с родителей не собирают. Раньше это было за счет родителей, когда-то давно, лет 15 назад, а сейчас это уже из внебюджетных источников мы оплачиваем, из арендных денег и так далее", - добавила она.

Усиливать охрану или воспитание

По словам сенатора по Пермскому краю Андрея Климова, усиление охраны в школах - "вопрос тупиковый", после таких трагедий необходимо уделять внимание усилению воспитания.

"Сегодня, конечно, такого рода инциденты - это, действительно, исключение из правил, редчайшие случаи по большому счету, эти явления для нас не характерны: ни для Перми, ни для Пермского края, ни для России. Но, с другой стороны, элемент воспитания, на мой взгляд, он сегодня в меньшей степени в центре внимания тех, кто заведует обучением в общеобразовательных школах, и это печально. На мой взгляд, очень важны не только в связи с возможными случаями агрессии, в целом воспитательный момент в дефиците во многих учебных заведениях общеобразовательных, это, действительно, проблема. А что касается того, чтобы увеличить количество сторожей, рамок и так далее - это пункт тупиковый", - сказал Климов.

По мнению директора школы Эльвиры Адамовой, решать вопрос финансирования и обеспечения охраны необходимо все же на высоком уровне. "Нужно безопасность не сбрасывать на школу, если это государственная вообще задача, то должно быть какое-то целевое финансирование систем безопасности в школах, вот этот бы вопрос поднять. Потому что получается, мы сами отвечаем, но это в принципе же получается госбезопасность, надо какую-то программу сделать и финансировать дополнительно", - сказала она.

Как рассказал ТАСС уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков, сейчас взаимодействие школ и охранных предприятий не регламентируется. "Мне не попадались документы, которые бы определяли бы эту работу. Сейчас стоит необходимость в унификации: либо охрану надо организовывать частных охранным предприятиям, либо выделять деньги школам на собственную охрану", - пояснил он.