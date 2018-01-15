"Заминировавший" Курский вокзал в Москве мужчина приговорен к четырем годам колонии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, сообщившего о якобы находящемся в его вещах взрывном устройстве на Курском вокзале. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

"Басманный районный суд Москвы вынес приговор ранее судимому 52-летнему жителю Владимирской области. Он признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы и путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием за совершение другого преступления окончательно назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили в ММТП.

В апреле 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при попытке прохода через турникеты на Курском вокзале из хулиганских побуждений сообщил контролеру, что в его пакете якобы находится взрывное устройство, после чего бросил его под ноги контролеру. Из павильона эвакуировали людей, а на место ЧП были вызваны полицейские. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.