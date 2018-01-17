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В центре Чили неизвестные подожгли три церкви и два вертолета перед приездом Папы Римского

Происшествия
17 января, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

В общей сложности с начала визита понтифика в страну подожгли шесть церквей

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ТАСС, 17 января. Неизвестные подожгли три церкви и два вертолета в чилийском регионе Арауканиа, где 17 января отслужит мессу Папа Римский Франциск. Об этом сообщил телеканал 24 horas.

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По его данным, нападение было совершено на протестантский храм в коммуне Эрсилья и католический - в коммуне Виктория. Кроме того, неизвестные подожгли католическую церковь в коммуне Кольипульи. Огнем также нанесен ущерб стоящей рядом школе.

В коммуне Куранилауэ злоумышленники подожгли два вертолета, принадлежащие местной лесной компании. Еще одна машина оказалась повреждена. На месте инцидента были найдены листовки с лозунгами радикальных группировок индейцев мапуче, которые живут преимущественно в бедных районах Араукании.

Папа Римский прибыл в Чили 15 января вечером. 17 января он посетит город Темуко, расположенный в Араукании, где отслужит мессу и встретится с индейским населением.

В общей сложности с начала визита понтифика в Чили подожгли шесть церквей.

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