Источник: на юго-востоке Москвы горит рынок "Садовод"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пожар произошел на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"На территории торговых линий наблюдается густой черный дым. Площадь пожара возросла до 200 кв. м", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 150 кв. м.

С территории рынка эвакуировано порядка 40 человек.

МЧС Москвы стягивает дополнительные силы в район пожара. "В настоящее время к месту пожара следуют дополнительные подразделения", - сказал источник.

По уточненной информации, пожар происходит в торговых павильонах контейнерного типа, установленных друг на друга в 2-3 этажа. "Огонь быстро распространяется, принимаются меры к недопущению распространения пожара", - сказал источник. На месте создан штаб пожаротушения.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили факт пожара. "Информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка в 21:17 мск по адресу: ул. Верхние поля", - сообщили в ведомстве.

По данным столичного главка МЧС, сведений о пострадавших не поступало.