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Тело полицейского найдено в его служебном кабинете на Ставрополье

Происшествия
17 января, 22:13 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 17, января. /ТАСС

Одной из версий гибели 23-летнего оперуполномоченного является самоубийство, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю

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СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели 23-летнего оперуполномоченного отделения уголовного розыска в Ставропольском крае. Его тело было обнаружено в служебном кабинете с признаками самоубийства, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

"В служебном кабинете... обнаружено тело 23-летнего оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела МВД России по Андроповскому району с признаками самоубийства", - говорится в сообщении.

Тело полицейского обнаружили утром в среду, по данному факту проводится доследственная проверка, осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы.

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