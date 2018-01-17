Тело полицейского найдено в его служебном кабинете на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели 23-летнего оперуполномоченного отделения уголовного розыска в Ставропольском крае. Его тело было обнаружено в служебном кабинете с признаками самоубийства, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

"В служебном кабинете... обнаружено тело 23-летнего оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела МВД России по Андроповскому району с признаками самоубийства", - говорится в сообщении.

Тело полицейского обнаружили утром в среду, по данному факту проводится доследственная проверка, осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы.