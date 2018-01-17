Двое полицейских пострадали, попав в ДТП на служебном автомобиле в Краснодаре

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Двое полицейских попали в больницу Краснодара после столкновения иномарки и патрульного автомобиля, ехавшего со включенной сиреной и спецсигналами, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"По предварительным данным, произошло столкновение патрульного автомобиля ДПС, двигавшегося со звуковыми и световыми сигналами, с автомобилем Nissan. В результате ДТП два сотрудника ДПС доставлены в больницу", - сказала представитель ведомства.

Она уточнила, что ДТП произошло около 18:00 на перекрестке улиц Джерзинского и Скобелева в Краснодаре. В настоящее время проводится служебная проверка.