Следствие будет просить об аресте инженера "Адмиралтейских верфей" по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Следствие намерено просить суд об аресте задержанного заместителя главного инженера "Адмиралтейских верфей" в Петербурге Глеба Емельченкова по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Октябрьском районном суде.

"Следствие известило суд о своем намерении ходатайствовать об аресте задержанного. Он будет доставлен в Октябрьский районный суд Петербурга вечером 18 января, где ему будет избрана мера пресечения", - сказали в суде.

По данным источника в правоохранительных органах, в четверг в рамках дела о мошенничестве на предприятие прибыли полицейские с проверкой, правоохранители изучили документацию. Информацию об этом ТАСС подтвердили в Объединенной судостроительной корпорации, в которую входит организация.

"Следственные мероприятия и задержание сотрудника, заместителя главного инженера, подтверждаем. Оказываем всяческое содействие", - сказал собеседник в пресс-службе ОСК.

Замглавного инженера и начальник Инженерного центра АО "Адмиралтейские верфи" Глеб Емельченков был задержан 16 января на 48 часов. По сообщениям региональных СМИ, в материалах дела фигурирует государственный заказ Министерства обороны РФ на проектирование одной из подлодок, стоимость работ по которой, считает следствие, было завышена на 100 млн рублей. Вместе с Емельченковым, сообщают СМИ, задержан один из руководителей АО "Новит Про".

"Контракт, о котором идет речь, технически закрыт, сейчас идет подготовка к финансовому закрытию этого договора. Мы продолжаем работать", - сказал ТАСС гендиректор "Новит Про" Юрий Корельский. Информацию о задержании одного из руководителей "Новит Про" он не прокомментировал.

"Новит Про" и "Адмиралтейские верфи"

По данным официального сайта компании, группа компаний "Новит" оказывает проектно-конструкторские и консалтинговые услуги, головным предприятием является ЗАО "Новит ПРО".

АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время на верфи строятся три серии подводных лодок для иностранных ВМС и ВМФ России, ледокол "Илья Муромец" и серия патрульных кораблей ледового класса для Военно-морского флота.