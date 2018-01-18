Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 56.76
€ 69.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скотленд-Ярд начал третье расследование в отношении Кевина Спейси

Происшествия
18 января, 15:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, января. /ТАСС

Актера обвиняют в сексуальном насилии над неизвестным мужчиной в Лондоне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Полиция Лондона начала еще одно расследование в отношении актера Кевина Спейси по подозрению в сексуальном насилии в 2005 году. Как сообщает в четверг газета Independent, это уже, предположительно, третья жертва актера в британской столице.

Смотрите также

DM: охранная компания обвинила Кевина Спейси в расизме по отношению к сотрудникам

СМИ: создатели фильма "Все деньги мира" потеряли $10 млн из-за замены Кевина Спейси

СМИ: 20 человек обвинили Спейси в домогательствах в период работы в лондонском театре

"13 декабря нам поступила информация о том, что в 2005 году мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении другого мужчины в районе Вестминстер", - заявил официальный представитель Скотленд- Ярда. При этом полиция не называет имя подозреваемого, однако подчеркивает, что речь идет о человеке, фигурирующем в деле о домогательстве 2008 года в лондонском районе Ламберт.

В ноябре 2017 года в полицию обратился 32-летний мужчина, который уверял, что около 10 лет назад оказался в лондонской квартире голливудского актера, которая располагалась неподалеку от театра Old Vic, художественным руководителем которого был Спейси. Тогда мужчина сообщил, что после употребления алкогольных напитков он заснул, а проснулся от того, что актер совершал над ним акт сексуального насилия.

Помимо этого, Спейси проходит подозреваемым в деле о домогательстве, совершенном также в районе Ламберт в 2005 году. Таким образом нынешний эпизод стал уже третьим по счету делом, которое ведется полицией Лондона в отношении американского киноактера.

Кевин Спейси дважды становился лауреатом премии "Оскар" - в 1996 в категории "лучшая роль второго плана" в фильме "Подозрительные лица" ("The Usual Suspects") и в 1999 году за лучшую главную роль в картине "Красота по-американски" (American Beauty).

Компания Netflix, занимающаяся производством сериала "Карточный домик" (House of Cards), в которой Спейси играет главную роль, в начале ноября разорвала все отношения с актером из-за выдвинутых против него обвинений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
2
Эксперт: цель закона о реинтеграции Донбасса - узурпация власти президентом
3
В Казахстане завели уголовное дело о нарушении правил эксплуатации из-за ЧП с автобусом
4
Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса
5
История закона о реинтеграции Донбасса. Досье
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Мединский: премьеры фильмов в разные даты увеличивают сборы каждой из лент
Темы дня
Новости партнеров
Реклама