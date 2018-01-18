Скотленд-Ярд начал третье расследование в отношении Кевина Спейси

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Полиция Лондона начала еще одно расследование в отношении актера Кевина Спейси по подозрению в сексуальном насилии в 2005 году. Как сообщает в четверг газета Independent, это уже, предположительно, третья жертва актера в британской столице.

"13 декабря нам поступила информация о том, что в 2005 году мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении другого мужчины в районе Вестминстер", - заявил официальный представитель Скотленд- Ярда. При этом полиция не называет имя подозреваемого, однако подчеркивает, что речь идет о человеке, фигурирующем в деле о домогательстве 2008 года в лондонском районе Ламберт.

В ноябре 2017 года в полицию обратился 32-летний мужчина, который уверял, что около 10 лет назад оказался в лондонской квартире голливудского актера, которая располагалась неподалеку от театра Old Vic, художественным руководителем которого был Спейси. Тогда мужчина сообщил, что после употребления алкогольных напитков он заснул, а проснулся от того, что актер совершал над ним акт сексуального насилия.

Помимо этого, Спейси проходит подозреваемым в деле о домогательстве, совершенном также в районе Ламберт в 2005 году. Таким образом нынешний эпизод стал уже третьим по счету делом, которое ведется полицией Лондона в отношении американского киноактера.

Кевин Спейси дважды становился лауреатом премии "Оскар" - в 1996 в категории "лучшая роль второго плана" в фильме "Подозрительные лица" ("The Usual Suspects") и в 1999 году за лучшую главную роль в картине "Красота по-американски" (American Beauty).

Компания Netflix, занимающаяся производством сериала "Карточный домик" (House of Cards), в которой Спейси играет главную роль, в начале ноября разорвала все отношения с актером из-за выдвинутых против него обвинений.