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Более десяти погибших при возгорании автобуса в Казахстане остаются неопознанными

Происшествия
19 января, 21:08 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 19, января. /ТАСС

Генетическую экспертизу для идентификации останков проведут в Узбекистане

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АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Более десяти человек, погибших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана, остаются неопознанными. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС консул Узбекистана в Казахстане Шухрат Тешабоев.

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"Число неопознанных граждан составляет более десяти. Генетическая экспертиза - в том числе [сбор образцов] ДНК - для неопознанных погибших граждан будет проведена на территории Узбекистана с целью создания соответствующих условий для их членов семьи", - сказал Тешабоев.

По его словам, местными органами власти Узбекистана оказывается всесторонняя помощь родным погибших.

"Правительственной делегацией под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Рустама Джураева при активном содействии казахстанской стороны проработан вопрос транспортировки тел погибших в Актюбинской области граждан из Казахстана в Узбекистан. В частности, к 20:00 (17:00 мск) 19 января специальный самолет министерства чрезвычайных ситуаций Узбекистана с телами погибших вылетел из города Актобе в Узбекистан", - уточнил консул.

18 января в Актюбинской области на 1068-м км автодороги Самара - Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса. Пассажирами автобуса были граждане Узбекистана.

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