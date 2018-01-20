Учительница в школе в Улан-Удэ считает, что подросток мог напасть из-за двойки

УЛАН-УДЭ, 20 января. /ТАСС/. Пострадавшая при нападении подростка преподаватель русского языка и литературы в школе № 5 в Улан-Удэ Ирина Раменская не исключает, что инцидент мог произойти из-за неудовлетворительной оценки.

По данным следствия, утром 19 января в Улан-Удэ ученик девятого класса пришел в школу № 5 с топором и напал на учеников седьмого класса и учителя Ирину Раменскую, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. Были госпитализированы семь человек, в том числе учительница и сам нападавший. Возбуждено уголовное дело.

"Никогда... не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку", - приводит слова педагога пресс-секретарь Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова в своем аккаунте в Facebook.

Между тем следственные органы еще не говорят о мотивах нападавшего.

Состояние учителя

"Ирине Леонидовне [Раменской] сегодня уже немного лучше. Мучают сильные головные боли", - написала Хамаганова в своем аккаунте в соцсети, добавляя, что учитель волнуется за пострадавших детей. Педагога в субботу посетили советники Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой Михаил Орлов и Дмитрий Некоркин, а также уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Татьяна Вежевич.

"В кратком разговоре [они] расспросили, как [Ирина Леонидовна] себя чувствует, чем помочь, узнали некоторые подробности произошедшего. А перед этим пришла мама [Раменской] Таисия Ивановна. Оказывается, Ирина Леонидовна Раменская, принявшая удар на себя, родом из [села] Десятниково Тарбагатайского района [Бурятии], окончила Бурятский государственный университет, филфак, 19 лет педстажа, растит сына Дениса - он учится в 11 классе, очень переживает за маму", - написала Хамаганова.

По словам Вежевич, которые приводит пресс-секретарь больницы, постановлением властей города будет выплачена компенсация в том числе пострадавшим детям. Также региональный детский омбудсмен, по словам Хамагановой, после окончания лечения, вероятно, поставит вопрос о выделении санаторно-курортной путевки Раменской.

Школа в Сосновом Бору

Улан-Удэнская средняя общеобразовательная школа № 5 расположена в поселке Сосновый Бор примерно в 30 км от столицы Бурятии, фактически это ее пригород. Ранее микрорайон имел статус военного городка, существовала строгая пропускная система. Несколько войсковых частей дислоцируются там и сейчас, на территорию Соснового Бора можно попасть через четыре пропускных пункта. Там круглосуточно дежурят военнослужащие и установлен шлагбаум.

В пятницу сразу после ЧП этот пункт пропуска был перекрыт силовиками. По словам очевидцев, в обе стороны - на въезде и выезде из Соснового Бора - образовались пробки: в первые часы после произошедшего через основной пункт пропуска никого не выпускали и не впускали. Позже движение открылось, но сотрудники правоохранительных органов тщательно проверяли у всех документы и досматривали автомобили.

В субботу КПП работает в обычном режиме, скоплений машин нет. Сама школа, территория которой накануне днем и до позднего вечера была оцеплена, открыта, однако внутрь попасть нельзя - в коридоре дежурят военнослужащие. По их словам, на месте трагедии все еще продолжаются следственные действия, детей внутри здания нет. Около школы припаркованы порядка 10-15 автомобилей, в том числе машина Следственного комитета РФ.

Школьники, гуляющие по улицам Соснового Бора и катающиеся на катке неподалеку от образовательного учреждения, не знают, начнутся ли занятия в понедельник. "Пока не знаем, но вроде бы уроки должны быть", - поделились ученики.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил журналистам, что ремонт в классе начнется после того, как снимут ограничения по следственным действиям. "Занятия в школе в понедельник начать планируем. До завершения ремонта в самом классе занятия в нем проводиться не будут", - сказал Цыденов.