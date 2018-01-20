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Избитая отчимом в Подмосковье девочка умерла

Происшествия
20 января, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Ранее трехлетнюю девочку с многочисленными травмами доставили в больницу, где она впала в кому 2-й степени

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, госпитализированная 15 января из Балашихинского городского округа Московской области с тяжелыми травмами после избиения отчимом, сегодня скончалась. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Девочка умерла в 17:25 мск", - сообщили в пресс-службе Балашихинского округа со ссылкой на сведения врачей.

По данным главного управления Следственного комитета РФ по Московской области, 15 января 30-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, избил трехлетнюю дочь сожительницы. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой живота и ушибом грудной клетки. Она впала в кому 2-й степени.

Мужчину арестовали. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ, сообщили в СК. По данным детского омбудсмена по Подмосковью Ксении Мишоновой, матери также предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности".

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