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В Забайкалье более 40 тысяч человек остались без электричества

Происшествия
20 января, 19:42 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 20, января. /ТАСС

По данным Минэнерго, всем потребителям подано напряжение по резервной схеме

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ЧИТА, 20 января. /ТАСС/. Отключение электричества из-за сбоя энергосистемы произошло в Забайкальском крае - без электроэнергии оказались около 43,7 тыс. человек, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"20 января в 16:53 (10:53 мск) действием защиты отключилась первая цепь ВЛ 110 кВ "Дарасун - Дульдурга". (…) Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей края - около 43 тысяч 700 человек. Мощность отключенных потребителей - 12 МВт", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, всем потребителям подано напряжение по резервной схеме. Температура воздуха в регионе - минус 36 градусов.

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