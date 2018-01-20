В Забайкалье более 40 тысяч человек остались без электричества

ЧИТА, 20 января. /ТАСС/. Отключение электричества из-за сбоя энергосистемы произошло в Забайкальском крае - без электроэнергии оказались около 43,7 тыс. человек, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"20 января в 16:53 (10:53 мск) действием защиты отключилась первая цепь ВЛ 110 кВ "Дарасун - Дульдурга". (…) Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей края - около 43 тысяч 700 человек. Мощность отключенных потребителей - 12 МВт", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, всем потребителям подано напряжение по резервной схеме. Температура воздуха в регионе - минус 36 градусов.