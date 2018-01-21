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Аэроэкспресс насмерть сбил мужчину на севере Москвы

Происшествия
21 января, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, января. /ТАСС

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мужчина погиб под колесами аэроэкспресса, следовавшего в аэропорт Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"На перегоне Бутырская - Бескудниково Савеловского направления железной дороги мужчина на вид 48 лет был сбит скоростным поездом Белорусский вокзал - Шереметьево. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте", - сообщила она.

По словам Марковской, личность погибшего устанавливается. По данному факту проводится доследственная проверка.

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