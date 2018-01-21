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Восемь автомобилей столкнулись на трассе в Карелии во время метели

Происшествия
21 января, 14:03 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 21, января. /ТАСС

В результате ДТП никто не пострадал

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ПЕТРОЗАВОДСК, 21 января. /ТАСС/. Восемь автомобилей столкнулись во время метели на федеральной трассе "Кола" в Кондопожском районе Карелии, сообщает в воскресенье управление ГИБДД по республике. По данным ГУ МЧС по региону, пострадавших нет.

"Около 12:00 мск на 453-м км автодороги "Кола" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми транспортных средств. На месте ДТП движение регулируется сотрудниками ДПС по одной полосе, транспортного затора нет. К этому часу за медицинской помощью никто не обращался", - говорится в сообщении.

В пресс-службе карельского управления МЧС России ТАСС уточнили, что "в аварии с участием семи легковых и одного грузового автомобиля никто из людей не пострадал". ДТП произошло во время метели, в условиях плохой видимости.

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