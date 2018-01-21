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Самолет Москва - Волгоград приземлился на запасном аэродроме в Краснодаре

Происшествия
21 января, 20:08 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 21, января. /ТАСС

Ранее самолет авиакомпании "Победа", летевший из Санкт-Петербурга в Волгоград, из-за плохих погодных условий приземлился на запасном аэродроме в Астрахани

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ВОЛГОГРАД, 21 января. /ТАСС/. Airbus 320 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Волгоград, приземлился в воскресенье в Краснодаре из-за метеоусловий в аэропорту прибытия. Об этом ТАСС сообщили в администрации международного аэропорта Волгограда.

Там также подтвердили информацию пресс-службы авиакомпании "Победа" о том, что в воскресенье из-за тумана и мокрого снега самолет Boeing 738, летевший из Санкт-Петербурга, приземлился на запасном аэродроме в Астрахани.

"Самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейса SU1182, летевший из Шереметьево в Волгоград, совершил посадку в аэропорту Краснодара по метеоусловиям Волгограда. Его прибытие из Краснодара в Волгоград запланировано на 22:50 мск. Вылет питерского рейса из Астрахани в Волгоград запланирован на 20:30 мск", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, задерживается прилет еще двух рейсов из Москвы. Соответственно, задерживается вылет этих рейсов обратно в столицу. Аэропорт Волгограда работает по фактической погоде. В районе волгоградского аэропорта видимость ограничена из-за тумана, осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега, шедшие ранее, прекратились.

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