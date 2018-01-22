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Глава ГИБДД по Кировской области задержан как подозреваемый по делу о "КамАЗах"

Происшествия
22 января, 22:25 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 22, января. /ТАСС

В ближайшее время следствие решит вопрос "об избрании ему меры пресечения"

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КИРОВ, 22 января. /ТАСС/. Начальник ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по подозрению в мошенничестве, создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий. Он стал фигурантом дела о закупке "Камазов", которые в 2014-2017 участники преступной группы продали по подложным документам, причинив ущерб покупателям на 837 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

"Сегодня задержан начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Плотников по подозрению в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 210 ("Создание преступного сообщества и участие в нем") и п. "в" ч. 3 с. 286 ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" УК РФ). В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что расследуют уголовное дело, в котором фигурируют сотрудники ГИБДД по Кировской области, генеральный и коммерческий директора компании "Ренбизнесавто", руководитель "ТД "Авто". Все они были участниками преступного общества и обвиняются по различным статьям.

По версии следствия, с января 2014 года по октябрь 2017 года участники группы "приобрели 279 сборочных комплектов деталей автомобилей на базе шасси "КамАЗ", реализация которых для эксплуатации в РФ запрещена". Подозреваемые, по данным следствия, сфальсифицировали паспорта транспортных средств и обеспечили их государственную регистрацию в ГИБДД по области. Все автомобили были проданы, в результате покупателям причинен ущерб в 837 млн рублей, уточнили в управлении.

Ранее по ходатайству следователя суд арестовал генерального и коммерческого директоров фирмы "Ренбизнесавто". Седьмого января этого года задержан директор "ТД "Авто", который находился в федеральном розыске.

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