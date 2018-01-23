СМИ: вертолет ВВС США совершил экстренную посадку на юге Японии

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Вертолет ВВС США AH-1 совершил экстренную посадку на юге Японии. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел в префектуре Окинава, где сконцентрирована основная часть американского военного контингента в Японии.

О состоянии пилотов и о причинах экстренной посадки на данный момент не сообщается.

Экстренная посадка стала уже третьим инцидентом с участием американской военной техники в Японии в этом месяце. Ранее в январе американские вертолеты уже дважды совершали экстренные посадки - заметно участившиеся инциденты вызывают серьезную обеспокоенность у местного населения и правительства Японии.