В Подмосковье из-за поломки тепловой пушки в общежитии эвакуировали 50 человек

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пятьдесят человек были эвакуированы из общежития в Одинцовском районе Московской области после поломки тепловой пушки, работающей на дизельном топливе. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в медицинских кругах.

"Поселок Новоивановское, ул. Амбулаторная, дом 49, общежитие. Отравление неизвестным газом. По предварительной информации, эвакуировано 50 человек, пять госпитализировано. Тяжелых нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что шесть человек попали в больницу, отравившись газом от старой тепловой пушки, которая работает на дизельном топливе.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что данная информация проверяется сотрудниками полиции.