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Женщина в Петербурге умерла от ожогов после прорыва в ее квартире трубы с горячей водой

Происшествия
26 января, 15:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, января. /ТАСС

Задержан сантехник, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после смерти пенсионерки, которая скончалась в собственной квартире на проспекте Большевиков в Петербурге, получив ожоги из-за прорыва стояка горячего водоснабжения. Об этом в пятницу сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". 24 января 2018 года в квартире одного из домов по проспекту Большевиков было обнаружено тело 62-летней местной жительницы с термическими ожогами более 90%. Ранее в квартире сантехник управляющей компании провел работы по замене счетчиков водоснабжения. По предварительным данным, потерпевшая получила ожоги в результате прорыва стояка горячего водоснабжения", - сказал в пресс-службе управления.

Сантехник задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения.

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