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После отравления школьников в Хабаровске возбуждено уголовное дело

Происшествия
27 января, 5:01 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 27, января. /ТАСС

Ранее гимназия №3 была закрыта на пятидневный карантин

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ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. Следствие в Хабаровске возбудило дело по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся одной из городских школ. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Учащиеся гимназии №3 в Хабаровске накануне стали обращаться к врачам с симптомами отравления. Школу закрыли на пятидневный карантин.

"По факту вспышки острой кишечной инфекции среди учеников гимназии №3 города Хабаровска следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Как сказала ТАСС министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, всего заболело 50 детей, один из них госпитализирован. "Предположительно, вроде бы, норовирус", - отметила она, добавив, что школу должны открыть в середине следующей недели.

Сотрудники Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование в отношении двух юридических лиц - самой гимназии и предприятия, которое организовывало питание для учеников. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в пищеблоке гимназии "выявлены нарушения правил мытья посуды и инвентаря, режима дезинфекции, питьевого режима для детей".

В гимназии проводится дезинфекция. Ранее горздрав сообщил, что к врачам с симптомами отравления обратились около 70 учащихся.

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