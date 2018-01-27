Район поисков пропавшего в Японском море судна "Восток" будет расширен на юг

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Участники поисковой операции в воскресенье расширят район поисков пропавшего в Японском море судна "Восток" в южном направлении. Об этом сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) во Владивостоке.

"Ночью в районе остаются два судна, а авиация пока вернулась на базы. Завтра район поиска будет расширен на юг, так как все дрейфует на юг", - рассказал дежурный МСКЦ.

В МЧС России по Приморскому краю отметили, что в настоящее время к поисковым работам судна "Восток" привлечены 108 человек и восемь единиц техники, обследовано судами и авиацией почти 11 тыс. кв. км территории.

В ходе поисков в субботу было обнаружено два спасательных плота, однако людей на них не было. В настоящее время спасательное судно "Спасатель Заборщиков" продолжает попытки поднять второй плот на борт. Кроме того, рядом найден аварийный буй "Востока", который спасатели тоже будут поднимать из воды.