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Авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"

Происшествия
28 января, 3:36 дата обновления: 28 января, 3:53 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

В поисках судна будут задействованы два самолета Бе-200 МЧС России

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Самолет-амфибия Бе-200ES

Самолет-амфибия Бе-200ES

© Марина Лысцева/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Самолеты Бе-200 вернулись к поискам пропавшего в Японском море судна "Восток" с наступлением рассвета в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в Морском координационно-спасательном центре во Владивостоке.

"На утреннем селекторном совещании принято решение снова задействовать в поиске с воздуха воскресенье два самолета Бе-200 МЧС России. Вертолеты сегодня пока остаются в резерве в связи с тем, что район поисков сместился на юг. Учитывая расстояние и необходимость их дозаправки, постоянное их применение будет неэффективно. Два Бе-200 вылетели в район поисков в 09:10 (02:10 мск) и 09:55 (02:55 мск)", - рассказал представитель МСКЦ.

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Погода в районе поисково-спасательной операции в Японском море, где пропало рыболовецкое судно "Восток" продолжает улучшаться, сообщил ТАСС представитель Морского координационно-спасательного центра во Владивостоке. "Погода сегодня лучше, чем была. Ветер северо-восточный, 10-15 м/с, это слабее чем было в предыдущие дни. Температура воздуха сегодня повысилась - всего минус 5 градусов. Температура воды - плюс 1 градус", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что видимость на море достигает 5 морских миль.

В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция.

В первые два дня поисковой операции в районе бушевал шторм, который сильно мешал работе спасателей. К концу дня 27 января были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей.

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Приморский край Сахалинская область Потеря связи с рыболовецким судном "Восток"
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