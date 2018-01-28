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СМИ: 37 детей скончались в США от гриппа

Происшествия
28 января, 5:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, января. /ТАСС

Как предполагают эксперты, связанные с гриппом заболевания унесут свыше 50 тыс. жизней

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ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Уже 37 детей скончались в США от гриппа, эпидемия которого охватила всю страну. Об этом сообщила 27 января газета The Hill, ссылаясь на главу федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Desease Control and Prevention, CDC) Бренду Фицджеральд.

По ее словам, эксперты предполагают, что к концу зимнего сезона число детей, скончавшихся от гриппа, может удвоиться. В целом же по стране связанные с гриппом заболевания унесут свыше 50 тыс. жизней.

Как заметила Фицджеральд, нынешняя эпидемия сравнима с той, которую Америка пережила в осенне-зимнем сезоне 2014-2015 годах. Тогда с симптомами гриппа обратились к врачам 34 млн человек, 710 тыс. из них были госпитализированы, 56 тыс. умерли.

"За последние три недели по всей стране фиксируется наплыв пациентов с симптомами гриппа", - указала глава CDC, добавив, что, к примеру, в штате Калифорния заболевших госпитализировано в 4 раза больше, чем в 2014-2015 годах, в штате Миннесота - в 2 раза.

В США врачи настоятельно рекомендуют всем делать прививки от гриппа, начиная с 6-месячного возраста. Пожилым людям и детям, которые находятся в особой группе риска, вакцинация необходима в первую очередь, подчеркивают эксперты CDC.

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