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Навального задержали в центре Москвы

Происшествия
28 января, 15:11 дата обновления: 28 января, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Блогер участвовал в несанкционированной акции

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Полиция задержала блогера Алексея Навального, который приехал на несанкционированную акцию в центре Москвы.

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В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили ТАСС, что блогера задержали за нарушения правил проведения митинга.  

"На Тверской улице столичной полицией был задержан А. Навальный, один из организаторов несогласованного публичного мероприятия. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - сказали в полиции.

Корреспондент ТАСС сообщал с места событий, что Навальный был задержан сотрудниками полиции на Тверской улице в окружении своих сторонников.

Ранее Навальный призвал своих сторонников выйти на акцию в центре Москвы, несмотря на то, что она не была согласована с властями. От других предложенных маршрутов шествия Навальный отказался.

Прокуратура Москвы ранее предостерегла организаторов несанкционированного шествия на Тверской улице 28 января о недопустимости нарушения закона и о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.

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