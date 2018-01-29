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Кинологи в Москве проверяют больницу и нефрологический центр после угроз взрыва

Происшествия
29 января, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

С утра понедельника в столице "заминировали" уже около 20 объектов

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кинологи проверяют больницу на юго-западе Москвы и нефрологический центр после анонимных сообщений об угрозах взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Оперативные службы проверяют сообщения о "минировании" городской клинической больницы № 31 на улице Лобачевского и нефрологического диагностического центра на Пехотной улице, дом 3", - сказал собеседник агентства. Он указал, что также по данному адресу на Пехотной улице находятся "больница № 52, морг и центр ритуальных услуг"

По всем адресам выехали кинологи. В понедельник в Москве "заминированы" уже более 20 объектов. За четыре часа здание Госдумы было дважды "заминировано" телефонными террористами.

Всего с 11 сентября прошлого года, когда в России началась волна сообщений о ложных минированиях, атаке телефонных террористов подверглись более 4 тыс. объектов в 215 городах России, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.

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