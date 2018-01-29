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Субподрядчика строительства "Крестов-2" перевели под домашний арест

Происшествия
29 января, 17:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, января. /ТАСС

Руслан Хамхоков проходит по делу о взятке

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения руководителю компании-субподрядчика при строительстве СИЗО "Кресты-2" Руслану Хамхокову, обвиняемому в даче взятки, с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Компания "Петроинвест", главой которой выступал Хамхоков, была подрядчиком в рамках строительства "Крестов-2" - нового следственного изолятора в Колпинском районе Петербурга. В конце 2017 года он признался в даче взятки бывшему замдиректора ФСИН Николаю Баринову и начал сотрудничать со следователями. Баринов, по версии следствия, получил взятки в размере 110 млн рублей от Хамхокова и экс-гендиректора ОАО "ГСК" (являлось подрядчиком строительства "Крестов-2") Виктора Кудрина за подписание документов о выполнении работ по строительству СИЗО.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следователя, вынес постановление об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест Руслану Хамхокову. Срок меры - по 28 марта 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

Ране сообщалось, что Кудрин находится под домашним арестом, сотрудничает со следствием и дает показания против Баринова. В конце прошлого года Смольнинский районный суд Петербурга не изменил меру пресечения Баринову, оставив его под стражей. По мнению следователей, находясь на свободе, он может скрыться за границей и оказывать давление на свидетелей.

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