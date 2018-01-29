В Красноярском крае частично обрушилась кровля жилого дома

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кровля жилого дома частично обрушилась в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В поселке Сплавной города Канск в Красноярском крае произошло частичное обрушение шиферной кровли одноэтажного деревянного жилого дома. Пострадавших нет", - сказал источник. Общая площадь обрушения составила 200 кв м. Из дома были эвакуированы 25 человек, включая 11 детей, все они разместились у родственников.

"Сейчас ведется демонтаж конструкций, а с утра начнутся работы по восстановлению кровли", - сообщили в экстренных службах.

Источник уточнил, что всего в доме 12 квартир, он был построен в 1938 году. Что стало причиной обрушения, выясняется.