Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Красноярском крае частично обрушилась кровля жилого дома

Происшествия
29 января, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Из дома эвакуированы 25 человек, пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кровля жилого дома частично обрушилась в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В поселке Сплавной города Канск в Красноярском крае произошло частичное обрушение шиферной кровли одноэтажного деревянного жилого дома. Пострадавших нет", - сказал источник. Общая площадь обрушения составила 200 кв м. Из дома были эвакуированы 25 человек, включая 11 детей, все они разместились у родственников.

"Сейчас ведется демонтаж конструкций, а с утра начнутся работы по восстановлению кровли", - сообщили в экстренных службах.

Источник уточнил, что всего в доме 12 квартир, он был построен в 1938 году. Что стало причиной обрушения, выясняется.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на родину
2
Госдеп счел перехват истребителем РФ самолета США "пренебрежением международными нормами"
3
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
4
Госдеп: возможные новые санкции против РФ будут введены в отношении партнеров ее ОПК
5
Госдеп: новые санкции США против ОПК РФ могут и не потребоваться
6
Пентагон: российский Су-27 "небезопасно" перехватил самолет США над Черным морем
7
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама