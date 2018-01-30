ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Психологи МЧС выехали в Невельск для работы с родственниками экипажа судна "Восток", активные поиски которого накануне прекращены в Японском море. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области Александр Ивельский.

"Психологи выехали в Невельск накануне. Они вместе с работниками фонда социального страхования, следователями, представителями инспекции по труду поквартирно обходили семьи и проводили информационно-сопроводительную работу", - сказал Ивельский.

По его словам, представители фонда социального страхования информировали граждан, какие документы необходимы, следователи задавали свои вопросы, психологи при этом присутствовали и оказывали помощь. "В одном случае потребовалась экстренная помощь", - сказал Ивельский.

Как сообщил ТАСС мэр Невельского района Алексей Шабельник, в районную администрацию и психологу в больнице Невельска пока никто из родственников не обращался. "Это даже странно. С компанией-судовладельцем держим постоянную связь. Ранее мы им предлагали варианты помощи, которую можем оказать, но от них тоже пока не было обращений", - сказал мэр.

Подобную трагедию портовый город переживал в прошлом веке. В 19 января 1965 года в сильный шторм потерпели крушение средние рыболовные траулеры "Севск", "Себеж", "Нахичевань" Невельского управления тралового флота и судно "Бокситогорск" из Приморского края. В результате катастрофы погибли более 120 человек.

25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. Началась поисковая операция. К концу дня в субботу были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. В понедельник активная фаза поисков прекращена.