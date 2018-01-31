Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Эльбрусском районе КБР

ТАСС, 30 января. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло во вторник вечером в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР), сообщает Единая геофизическая службы РАН.

"Последнее землетрясение произошло 30 января в районе Западный Кавказ, широта 43.39, долгота 42.7, mb 3.4/1", - говорится в сообщении геофизической службы РАН.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 21:22 (мск). Эпицентр находился в 67 км западнее Нальчика, в 20 км северо-западнее Тырныауза. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Руководитель пресс-службы главного управления МЧС по республике Кантемир Беров подтвердил ТАСС, что в Эльбрусском районе КБР произошло землетрясение. По его словам, местные жители ощутили подземные толчки. Беров также уточнил, что сообщения о последствиях не поступали.

По информации местных жителей, землетрясение ощущалось на Эльбрусе и в высокогорных селах Безенги (Черекский район), и Булунгу (Чегемский район).