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Azur Air направит самолет из Варадеро за пассажирами в Атлантик-Сити

Происшествия
31 января, 23:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Azur Air совершил внеплановую посадку из-за повышенного расхода топлива

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air направит самолет из кубинского Варадеро за пассажирами в Атлантик-Сити, самолет которых ранее совершил там внеплановую посадку из-за повышенного расхода топлива. Об этом сообщила ТАСС директор по связям с общественностью авиакомпании Анастасия Матюшина.

"Авиакомпания направляет в 00:00 мск борт в Атлантик-Сити за пассажирами рейса ZF 555, самолет вылетит из ближайшего пункта - Варадеро (Куба). Ожидается, что в 3:40 мск воздушное судно прибудет в США и в минимально короткие сроки заберет пассажиров для доставки их к месту назначения - на Кубу. Так как время полета из России резервного воздушного судна составляет более 10,5 часов, направлять его в США не целесообразно. Резерв будет предоставлен для пассажиров, готовящихся вылетать с Кубы, их привезут в аэропорт к новому времени вылета", - отметила Матюшина.

Ранее сообщалось, что самолет чартерной авиакомпании Azur Air, который летел из России на Кубу, совершил 31 января внеплановую посадку в Атлантик-Сити (штат Нью- Джерси) из-за повышенного расхода топлива. Посадка прошла в штатном режиме.

На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, которые в настоящее время находятся в зоне ожидания аэропорта, сообщило генконсульство РФ.

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