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Самолеты Бе-200 МЧС возобновили поиски пропавшего в Японском море траулера "Восток"

Происшествия
1 февраля, 3:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, февраля. /ТАСС

Вертолет Ми-8 в готовности к вылету при обнаружении чего-либо

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ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Самолеты Бе-200 в четверг продолжили поиски следов пропавшего на прошлой неделе в Японском море судна "Восток". Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, первый борт уже вылетел в районе проведения операции.

"Хабаровский борт вылетел в 10:05 (03:05 мск), красноярский запланирован на 13:00 (06:00 мск). Вертолет Ми-8 в готовности к вылету при обнаружении чего-либо. Самолеты будут работать согласно оперативному плану, который ежедневно утверждается с учетом направления ветра и волн", - сказал руководитель пресс-службы Михаил Исаметов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра, 31 января в районе поисков погода относительно спокойная, как и вчера. Высота волны не больше 1-2 метров, ветер умеренный до сильного, примерно 8-13 м/с, наблюдается медленное обледенение судов, видимость хорошая. К концу недели погода будет ухудшаться до штормовой.

25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены два пустых плота. Морской спасательно- координационный центр Владивостока в понедельник приостановил активную фазу поисковой операции, ее проведение взяло на себя МЧС, задействовав самолеты Бе-200. Следствие рассматривает три версии случившегося: нарушение правил судовождения, техническая неисправность траулера и погодные условия.

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